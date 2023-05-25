Canik Belediyesi, ilçede düzenlediği ‘Filistin Hakkında Konuşmalıyız' tiyatro gösterisi ile Filistin'de yaşanan ve dünya kamuoyunun sessiz kaldığı insanlık dramını sahneye taşıdı. Başkan İbrahim Sandıkçı, tiyatro oyununda vatandaşlara Kudüs turu hediye etti.

Canik Belediyesi, toplumda önemli konularda farkındalık oluşturmayı hedefleyen kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Canik Belediyesi tarafından İşgalci İsrail güçleri tarafından evinden zorla çıkarılmaya çalışılan ve buna karşın mücadele eden Filistinli Meryem Ebu Najma'nın gerçek hayat hikâyesi ışığında Filistin'de yaşanan ortak acılara, işlenen insanlık suçuna ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için verilen mücadeleleri konu edinen “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” adlı tiyatro gösterisini ilçede vatandaşlarla buluşturdu. İşgalci İsrail güçlerinin, Filistin halkına yaptığı zulmü gözler önüne seren tiyatro gösterisinde vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Usta oyuncu Nurdan Albamya İnce tarafından kaleme alınan ve kendisi tarafından sergilenen tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, tiyatro oyununda düzenlenen çekiliş etkinliğiyle seyirciler arasından üç katılımcıya Kudüs Turu hediye etti. Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununa AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eşi Selma Sandıkçı, protokol üyeleri ve yüzlerce sanatsever katıldı.

“Mescid-i Aksa sahipsiz değildir!”

Filistin Halkının daima yanında olduklarının altını çizen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te insanlık suçu işlediğini belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Kudüslü Meryem'in gerçek hayat hikâyesi ışığında Filistinli kardeşlerimize yapılan zulmü gördük, Doğu Kudüs'te yaşanan insanlık dramını bir kez daha müşahede ettik. Filistin'de yaşanan acıları yüreğimizde hissettik. İşgalci İsrail Devleti zannediyor ki, silahla, zorla, insanlık dışı muamelelerle Mescid-i Aksa'yı bizden koparacaklar. Bu haydutlar ne yaparsa yapsın ilk kıblemizi İslam aleminden, ümmetten alamazlar. İnanın; bir gün Mescid-i Aksa'nın avlusunu hınca hınç dolduracak, hep birlikte sabah namazı kılacağız. Mescid-i Aksa sahipsiz değildir, Kudüs yalnız değildir” diye konuştu.

28 Mayıs'ı işaret etti

Dünyadaki mazlumların ve İslam coğrafyasında yaşanan zulmün dünya kamuoyunda yer alması ve zalimle mücadelenin devamı için 28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin önemini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, “Devletimizin, Filistin davasında sergilediği tutum bugün dünya kamuoyunun malumudur. Bizler, Filistinli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık ve bırakmayacağız. Dünyada yaşanan hiçbir zulme sessiz kalmadık. Filistinli kardeşlerimizin ve dünyadaki tüm mazlumların sesinin yankılanması 28 Mayıs'tan geçiyor. Mazlumların sesi, Hakk'ın yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası arenada Filistin'in sesi olmuş, gözlerini gerçeğe kapatan, görmezden gelen sözde insan hakları savunucu devletlere ders vermiştir. Ümmete uygulanan ötekileştirme politikasının son bulması ve dünyada uygulanan zulmün karşında durmak için 28 Mayıs günü dünya lideri, mazlumların umudu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden zafere ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

Canik'te Kudüs yolcuları belirlendi

Canik Belediyesi tarafından ilçede düzenlenen ‘Filistin Hakkında Konuşmalıyız” adlı tiyatro oyunu vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi gördü. Şehir içinden ve şehir dışından yüzlerce sanatseverin katıldığı tiyatro oyununda düzenlenen çekiliş etkinliği ile Başkan İbrahim Sandıkçı, üç katılımcıya Kudüs Turu hediye etti. Büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleşen çekiliş etkinliğinde, Kudüs Turu kazanan vatandaşlar sevinç gözyaşlarına boğuldu. Çekilişi kazanan vatandaşlara hazırlanan temsili biletler, Milletvekili Orhan Kırcalı ve Başkan İbrahim Sandıkçı tarafından takdim etti.

Program, hatıra fotoğrafı çekimlerinin ardından son buldu.