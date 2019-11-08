Filistinli gençlerden kardeşlik ezgileri

Yıl Etkinlikleri kapsamında mülteci çocuklar için Samsun'da konser verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde, Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen özel konser açılış konuşmalarıyla başladı. Kürsüye çıkan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinin Filistinli öğrencilerinden Muhammed Recep, Filistin meselesinin sadece Türkiye'nin değil dünyanın meselesi olduğunu söyleyerek, “Unutmayın, Filistin meselesi hiçbir nedenden dolayı özellikle siyasi değerlerinden dolayı unutulmaz ve geçilmez. Sadece Filistin meselesi değil dünyadaki özellikle Müslüman coğrafyasındaki bütün mazlum insanların yanında olun. Özellikle de Doğu Türkistan, Afganistan ve Pakistan'daki bütün mazlumların yanında olun” dedi.

Al Kamanjati Derneği temsilcisi Nur Abo Rayya Ud, amaçlarının Filistinli çocukların, özellikle kamplarda yaşayan çocukların müzik kültürünü öğrenmesi ve onları müziğe teşvik etmek olduğunu ifade ederek, “Müzik aracılığıyla kültürel ve sanatsal mirasları öğrenebilirler ve hayattaki tüm zorluklara karşı iyimserlik, umut ve pozitif enerji yolları açabilirler. Bugün bu dernek sayesinde müzik uzmanlık eğitim programı alan 6 binden fazla öğrenci var. Bu projenin başarısında katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan konsere yoğun ilgi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İdris Akdin, Türkiye'nin fiili olarak Filistin'e 401 yıl egemen olduğunu hatırlattı. Akdin, “Filistin'i terk edişimiz ki bundan 103 yıl önce Aralık'ın 9'unda son Türk askerinin Filistin'i terk etmesiyle egemenliğimiz son buldu. Bu grup gerçekten ciddi emekler sonucunda oluşan bir grup. Çünkü onlar binlerce Filistinli genci ritim ve müzikle hayata tutunması amacıyla ortaya konmuş bir çabanın ürünü. Bu grup üzerine belgeseller çekiliyor, filmler çekiliyor ve grup dünya çapında etki meydana getiriyor” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından 15 kişilik orkestrasıyla sahneye çıkan Filistinli sanatçı Remzi Hüseyin Ebu Rıdvan, sevilen eserlerini seslendirdi. Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar coşku dolu anlar yaşadılar ve Ebu Rıdvan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

“Aslında iyi ve kötünün mücadelesi, hak ve batılın mücadelesi”

Konser sonunda hediye takdimi için sahneye çıkan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, “Filistin biz, biz Filistin'iz. İslam coğrafyasında özellikle bu Filistinli kardeşlerimiz savaşın içerisinde doğdular. Filistin; aslında iyi ve kötünün mücadelesi, hak ve batılın mücadelesi. İnanın Filistin'deki şehitlerimiz, Suriye'de 1 milyon şehit, Irak'ta 1 milyonun üzerinde şehidimiz var. Şehitler şehadete kavuşuyorlar. Peki, buna sebep olanlar neye kavuşuyorlar? Biz Anadolu, İslam ümmeti, şunu hiç hatırımızdan çıkarmayalım; bu insanlar kardeşlerimiz. Biz bir tek bize ait değiliz. Hepimiz hep birlikte bütün dünya insanlarına aitiz. Filistin'in bu aidiyetin müthiş bir mücadelesini verdi, veriyor. Biz onların haklı mücadelesinin her zaman evlatlarımızla canlarımızla yanındayız Allah'ın izniyle” açıklamasında bulundu.

Programa ayrıca, Samsun İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Güven, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hediye takdimi ile konser programı sona erdi.