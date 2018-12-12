Film Günleri büyük ilgi gördü

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı İğne Deliği Gençlik Merkezi iş birliği ile 7-8 ve 11 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen “Samsun İnsan Hakları Film Günleri" etkinliği büyük ilgi gördü.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından Türkiye'de 20 ilde yürütülen AB Bilgi Merkezlerinin Desteklenmesi Projesi kapsamında düzenlenen "İnsan Hakları Film Günleri'nin Samsun ayağı büyük ilgi gördü. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi ile Toplum Gönüllüleri Vakfı İğne Deliği Gençlik Merkezi iş birliğiyle 7-8 ve 11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen, "Samsun İnsan Hakları Film Günleri" etkinlikleri kapsamında, “Sıradan Zamanlar”, "Müzikli Bir Hikaye", "Fındıktan Sonra", "Afgan Kömürcü" ve "Deneme Maçı" isimli insana dair öykülerin anlatıldığı filmlerin gösterimi oldu.

Amaç farkındalık Oluşturmak

İğne Deliği Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinliğin amacının yerel halkı AB konusunda bilgilendirmek ve farkındalıklarını artırmak olduğunu belirten Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bu amaçla konserler, çocuk etkinlikleri, gençlerle etkinlikler, dezavantajlı gruplarla etkinlikler gibi çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinlik de bunların bir parçası. Filmlerin içeriğinde insana dair hayat öyküleri vardı. Filmlere başta üniversite öğrencilerimiz olmak üzere büyük ilgi oldu. Bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerimiz devam edecek" dedi.