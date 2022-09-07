‘Fındık Bahçelerinde Rehabilite Projesi'nde ilk hasat yüz güldürdü

Samsun Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) arasında mart ayında imzalanan ‘Fındık Bahçelerinde Rehabilite Projesi' çerçevesinde örnek bahçede yapılan ilk hasat yüz güldürdü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ÇTB arasında fındıkta verimliliği ve kaliteyi artırarak fındık üretiminden daha fazla gelir elde etmek, fındıkta doğru uygulamaların yaygınlaştırılması ve fındık ihracatı ile ülke ekonomisini canlandırmak amacıyla 3 Mart 2022 Perşembe günü ÇTB Başkanlık makamında, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ÇTB arasında “Fındık Bahçelerinde Rehabilite Projesi” imzaları atılmıştı. Fındık sezonunun gelmesiyle, proje kapsamında yıl boyunca çalışma yapılan fındık bahçelerinden ilk hasatlar alınmaya başlandı. Fındık bahçesi denetimlerine Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve ÇTB personeli katıldı.

Proje kapsamında, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ÇTB'den yapılan açıklamada; Çarşamba ilçesine bağlı tüm mahallelerde uygulanacak olan rehabilite projesi ile çiftçilerin fındık üretiminden daha fazla gelir elde edebilmesinin amaçlandığı, bu doğrultuda Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ÇTB tarafından, fındıkta doğru uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı ve bu çalışmalar sonucunda örnek bahçe sahiplerinin yüksek verimlilik ile ilk fındık mahsulünü almaya başladıkları duyuruldu.

Yılmaz: “Fındıkta Rehabilite Projesi ihracat ve döviz getirisini artıracak”

Proje sürecini değerlendiren ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, fındıkta rehabilite çalışmalarını ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Yılmaz, “Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile ortak yürüttüğümüz Fındıkta Rehabilite Projesi ilk meyvelerini vermeye başladı. Proje kapsamında genç veya uzun zamandır mamul alınan fındık bahçelerinde daha sağlıklı fındık ağaçları ve verimli fındık meyvesi elde edebilmek için gereken tüm çalışmalar yapılmış, yeni sezonda örnek seçilen bahçelerimizden randımanı ve kalitesi yüksek fındık mahsulü elde edilmeye başlanmıştır. İlçemizde faaliyete aldığımız projemiz neticesinde, ülkemizin en fazla tarımsal ihracat getirisi olan fındıkta, verim ve kalite artışının ve bu vesile ile ülkemizin dünya fındık üretimindeki lider ülke konumunun devamlılığının sağlanmasını ve ülkemize giren döviz miktarının artmasını amaçlıyoruz” dedi.

Öztürk: “Fındık üreticimiz projenin sonuçlarından memnun”

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte projeyi sahada değerlendiren Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, örnek fındık bahçelerinde üreticiler ile buluştu. Öztürk, “Çarşamba'da fındık üretimi yapılan mahallelerde uygun teknikler kullanılarak oluşturulan bahçeler ile fındık üreticilerimize örnek olunarak, ilçemizde fındıkta bakım, besleme, budama, hastalık ve zararlılar ile mücadele gibi konularda gereken tüm çalışmaları uygun tekniklerle sağladık. Borsamız ile iş birliğinde yürüttüğümüz bu çalışmaya teknik ekipman sağlayan Çarşamba Ticaret Borsamıza teşekkür ediyoruz. Proje kapsamında üreticilerimizin fındık bahçelerini ziyaret ederek yapılan çalışmaları denetledik. Bugün görüyoruz ki eski geleneksel uygulamalar yerine fındıkta doğru uygulamalar yapmak hem verimliliği ve kaliteyi artırıyor hem de üreticimizin mahsulünü değerli kılarak çiftçimizin yüzünü güldürüyor. Üreticilerimiz bahçelerinde uygulanan rehabilite çalışmalarından çok memnun, bizde bahçelerimizde güzel sonuçlara kavuşmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Bu projenin, Çarşamba'nın fındık üretiminde reform niteliğinde olacağını ön görüyoruz. Projemiz ile daha kısa sürede daha çok üreticiye ulaşarak, üreticilerimizi bilinçlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Üreticinin yüzü güldü

Proje kapsamında konuşan örnek bahçe sahipleri Çarşamba Karaağaç Mahallesi fındık üreticilerinden Cemil Altunışık ve Soğucak Mahallesi fındık üreticilerinden Mahmut Sağlam, rehabilite projesi ile bahçelerinde yapılan çalışmaları aktardı. Altunışık, “Rehabilite projesi ile bahçelerimizde büyük değişiklikler gerçekleştirdik. Fındık ağaçlarında budama işlemleri yapıldı. Bu vesile ile çotanak sayımızda büyük artış oldu. Rehabiliteden önce bir veya iki çotanak veren dalımız şimdi altışar sekizer çotanak veriyor. Tabii, proje kapsamında yapılacak uygulamalara başlamadan önce bende oldukça tereddütteydim ve çevredeki üreticilerden bahçede yapılacak budama işlemleri için büyük tepki toplamıştım, şimdi sonucu ve mahsulün verimliliğini gördüklerinde onlarda aynı çalışmanın bahçelerinde yapılmasını istiyorlar” ifadelerini kullandı.