Fındık bahçesinde kenevir operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık bahçesinde ekili 69 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nin Denizler Mahallesi'nde bulunan bir fındık bahçesi içerisinde kenevir bitkisi ekili olduğu ihbarını değerlendirerek yaptığı aramalarda 10 cm ile 45 cm boylarında toplam 69 Kök kenevir Bitkisi elde edildi.

Olayla ilgili S.S. (25) isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli, gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çarşamba Adliyesine sevk edilecek.