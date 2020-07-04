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Fındık bahçesinde ölü bulundu

Samsun’da bir kişi fındık ağaçlarını sulamak için gittiği bahçede ölmüş halde bulundu.

Samsun'da bir kişi fındık ağaçlarını sulamak için gittiği bahçede ölmüş halde bulundu.


Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 69 yaşındaki Tahsin Gülaçtı, fındık ağaçlarını sulamak için bahçeye gitti. Yaşlı adamın akşam eve dönmemesi üzerine yakınları aramaya çıktı. Tahsin Gülaçtı'nın fındık bahçesinde cansız bedeni bulundu.


Gülaçtı'nın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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