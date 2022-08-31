Fındık bahçesinden dereye yuvarlanan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da ailesi fındık topladığı sırada fındık bahçesindeki yamaçtan dereye yuvarlanan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Eğridere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Ferhat Enes Çetin, ailesi bahçede fındık topladığı sırada yaklaşık 25 metre yükseklikteki yamaçtan dereye yuvarlandı. Yakınları tarafından fark edilip deredeki suyun içinden çıkartılan çocuk, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Ferhat Enes Çetin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.