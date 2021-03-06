Fındık üreticisine bilgilendirme

Samsun'da fındık üreticileri kışlık gübreleme, budama ve zirai don olaylarına karşı bilgilendirildi.

Samsun'un Terme ilçesinde fındık üreticiliği yapan çiftçiler, Terme Ziraat Odası tarım danışmanı ziraat mühendisleri tarafından mevsimsel olaylara karşı bilgilendirildi. Bölgenin sahil, orta ve yüksek kesimlerinde bulunan üreticilerle bir araya gelen ziraat mühendisleri fındık bahçelerinde arazi kontrollerini yaptı. Üreticileri kışlık gübreleme, budama, kozalak akarı mücadelesi ve zirai don olaylarına karşı bilgilendiren ziraat mühendisleri, yapılan incelemeler sonucunda yüksek rakımlı bölgelerde bazı erkenci türlerde bölgesel olarak zarar olduğunu tespit etti.

Üreticiye dikkat çağrısı

Özellikle Mart ayında meydana gelen gece gündüz sıcaklık farklarında fındığın büyük tehlikeyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, “2021 yılında kış mevsimi kendini sonradan gösterdi. Bölgedeki yağış oranı her sene farklılık göstererek düşüş yaşamaktadır. Bu sene kar yağışı önceki senelere göre bölgenin sahil kesiminde az, orta ve yüksek kesimlerinde ise yeterli seviyede seyretmiştir. Toprağın ihtiyacı olan su kaynağı çeşitli noktalarda sağlanmıştır. Bununla beraber fındık üreticilerimizin bu aylarda zirai don tehlikesine karşı dikkatli olmaları gerekmektedir” diye konuştu.