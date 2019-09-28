Fındıkta aflatoksin ve küllemeye doğal çözüm: "Bentonit"

Tarım Fuarı'nda fındıkta aflatoksin ve küllemeyi önlemeye yönelik doğal bir yöntem olan bentonit kilini tanıtma amacında olduklarını belirten Ordu'nun Ünye İlçe Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, bentonitle beraber başka doğal mücadele yöntemleri de denediklerini söyledi.

Amaçlarının herhangi bir ürünün pazarlamasını yapmak ya da bir kazanç elde etmek olmadığını aktaran Başkan Sarıkahraman, “Sadece tarım danışmanı arkadaşlarımızın Ünye Ziraat Odasında açmış olduğumuz AR-GE Proje Ofisinde başarılı olarak elde ettikleri dört tane madde üzerinde çalıştık. Bir bentonitle mücadele, iki çürütülmüş ısırgan bitkisi suyuyla mücadele, üç bordo bulamacıyla mücadele, göztaşı ve kireçle elde edilen bir materyal, bir diğeri de Ünye Tekkiraz bölgesinde Velibayraktar Mahallesi'nde bir mağarada bir müteşebbisin çıkarmış olduğu analizini yaptırdığımız yarasa gübresi. Dört materyal üzerinde çalıştık, bu dört materyali doğadan tarıma yani Cenab-ı Allah'ın bize sunmuş olduğu bu coğrafya üzerindeki verimli bitkileri yine onun altında bulduğumuz bulgularla, hastalık ve zararlarla mücadele yöntemi aslında. Doğal yöntem dediğimiz yöntem bu. Biz burada bunu tanıtmaya geldik. Bunu tanıtmaktaki amacımız, fındıkta her geçen gün kilogramda maliyet yükseldiği için hastalık ve zararların aynı zamanda o panzehrinin de o yörede olduğunu iddia ettik ve yapmış olduğumuz çalışmalarda yüzde 80-90 verim aldık bunu da sevgili fındık üreticisi dostlarla paylaşmaya geldik, amacımız budur” dedi.

“Ürün ve ürünün verimliliğinde artış sağladık”

Ünye Ziraat Odası Tarım Danışmanı İbrahim Hakan Gün de bentonitin Ünye'de çıkan bir kil minerali olduğunu ve bentonit kilinin fındıkta verimliliği artırdığını ifade ederek, “Bentonit montmorilonit grubundan bir kil minerali. Doğada yaygın olarak bulunan üç kil minerali var; zeolit, kaolin ve bentonit. Ancak zeolit ve kaolin bizim bölgemizde çıkmıyor. Daha çok Balıkesir bölgesinde zeytinde ve diğer ürünlerde zaten bu iki kil kullanılıyor. Bentonit Ünye topraklarında çıkan bir kil montmorilonit grubu. Ünye'de bir özel maden işletmesinden çıkıyor, sadece işleniyor bir ile üç mikron arasında mikronize ediliyor. Kullandığımız kil mikronize bentonit kili. Sodyum kalsiyum içeren bir kil. Biz bunu fındıkta aflatoksin ve küllemenin engellenmesi konusunda kullandık. Toz ve sıvı uygulama yaptık. Ancak etkin sonucu toz uygulamada aldık. Özelikle sabah çisesinde ve fındık dalının ıslak olduğu dönemde fındık üzerine toz şeklinde uyguladık. Uyguladığımız üç uygulama sonunda aflatoksin ve küllemeyi gerilettiğini gözlemledik. Aynı zamanda ürün artışı sağladı. Üründe kalibre artışı verimlilik artışı sağladı. Dolayısıyla şimdi çiftçilerimize bu amaçlı bentonit kili kullanmalarını öneriyoruz” diye konuştu.