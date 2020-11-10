Fındıkta Avrupa ve 4 dolar beklentisi

Türkiye Meyve Üreticileri Merkez Birliği Başkanı ve Samsun 19 Mayıs Tarımsal Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Alaattin Gülal, "Önümüzdeki nisan ayında fındık fiyatlarının 4 dolardan Avrupa piyasasında alıcı bulacağı açık ve net bir şekilde görülmektedir" dedi.

Fındık ve ceviz alanlarını gezen Başkan Alaattin Gülal, üreticilerle sohbet ederek gündemi değerlendirdi. Başkan Gülal, "Geçtiğimiz yıllara göre ceviz ve fındıktaki rekolte ciddi manada düşük. Geçtiğimiz yıl 700 bin ton civarında olan fındık, bu yıl 500 bin ton civarında. Rekolte tahminleri tamamen alt üst oldu. Son yılların en sıcak mevsimi geçti. Cevizde üretim yarı yarıya düştü. Ceviz ülkemizde ve dünya için önemli bir faktör. Dünya ihtiyacını karşılayacak ceviz ve fındığın olmadığı açıkça görünmektedir. Devletimizin açıklamış olduğu fındıktaki fiyat gayet iyi. Ancak son dönemlerde uluslararası piyasada dolar ve euronun artışı ile açıklanan 22 liralık fiyatın bugün Türk Lirası bazında 27 lira, 28 lira olması gerekli. 25 liraya çıkan fiyatlar son dönemlerde 23 liraya gerilemiş durumda. Avrupa piyasasındaki bazı alıcıların ülkemizdeki küçük esnafı, fabrikacı, çiftçimizi fiyatta baskı altına alması gibi bir izlenim oldu. Tabii ki bu durumda çiftçimiz de küçük esnafımız da bu paniğe kapılmadı. Fiyatlar kademeli olarak yukarıya doğru çıktı" diye konuştu.

Türkiye'nin 2019 yılında yaklaşık 103 bin ton ceviz ithal ettiğini belirten Gülal, "Bu yıl da bu rekolteyle baktığımızda 100 bin tonun üzerinde ithal yapacağımız gözükmekte. Biz bu cevizi ithal ettiğimizde mamul haline çevirip ihracat yapıyoruz. Tamamını içi piyasada tüketmiyoruz. Fındıkta da tekrar mamul hale getirip ihracat yapıyoruz. Fındığı kabuklu olarak da ihraç ediyoruz. Daha çokta fabrikalarda kırılarak, kavrularak işlenmiş olarak da ihraç ediyoruz. Dünyadaki fındık ve ceviz üretimine baktığımızda önümüzdeki hasat dönemine kadar her iki üründe de stokta ürün kalması şu an için ön görülmemektedir. Bazı kişiler veya taraflar tarafından 'çok yüksek rekolte var' gibi algılarla çiftçiyi ya da küçük esnafı baskı altına almaya çalışanlar var. Bizim de öngörülerimiz bize şunu gösteriyor: Bu baskı altına aldıkları fiyatı fındık ve cevizde üstünde bir fiyat önümüzdeki günlerde ortaya çıkacağı bariz bir şekilde görülmektedir. Ülkenin menfaatleri dışında hareket eden kişiler tarafından yurt dışında fındık ve cevizin üretiminin yüksel olduğu algıları oluşturulmakta. Dünyadaki fındığın yüzde 70'ini biz üretiyorsak, biz de 500 bin ton fındık varsa diğer ülkelerde ne kadar fındık var bunun hesabını yapmalı. Bu önümüzde ki Nisan ayında fındık fiyatlarının 4 dolardan Avrupa piyasasında alıcı bulacağı açık ve net bir şekilde görülmektedir. Geriye bakıp döndüğümüzde bugüne kadar söylediğimiz hiçbir sözümüzde yanılmadığımızı gördük. Bu konuda da yanılmayacağız. Özgüvenli olmak lazım" şeklinde konuştu.