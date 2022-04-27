Fındıkta külleme hastalığı ile mücadele zamanı

Samsun'da fındık alanlarında son yıllarda yaygın olarak görülen külleme hastalığı ile ilgili mücadele çalışması başlatıldı.

Küllenme hastalığıyla zamanında mücadele edilmediği takdirde verim ve kalite kayıpları meydana geldiğini söyleyen Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam açıklamalarda bulundu. Müdür Sağlam, "Fındık bitkisinin önemli hastalıklarından biri olan Külleme hastalığı, ilkbaharda gelişmekte olan yaprak ve sürgünler üzerinde belirtilerini gösterir. Hastalık rüzgârla taşınarak bitkiden bitkiye yayılır. Külleme hastalığı belirtileri yaprağın üst kısımlarında renk açılmaları ve sarımsı lekeler halinde görülür. İlerleyen zamanlarda yapraklar giderek kahverengileşmeye, gevrekleşmeye, kıvrılmaya başlar ve vaktinden önce dökülürler. Genç sürgünlerde ve yapraklarda yüzeyde ilk önce un serpilmiş gibi bir görüntü oluşmaktadır. İlerleyen dönemlerde ise renkte matlaşma ve kahverengileşmeler meydana gelmektedir. Özellikle erken dönemde hastalığa yakalanan çotanaklarda kurumalar gözlenmektedir. Mücadelesinde, bulaşma kaynaklarının azaltılması için yere dökülen yapraklar ile hastalıklı bitki artıkları toplanmalı, bulaşık dip sürgünleri kesilmeli ve imha edilmelidir. Bahçede nemi azaltmak, iyi bir hava sirkülâsyonu, yeterli ışıklanma sağlamak için budama ve yabancı ot mücadelesine önem verilmelidir. Fındık bahçelerinde külleme hastalığı hava sıcaklıklarına bağlı olarak, Nisan ayı ortalarından itibaren görülmeye başlar ve belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Daha önceki yıllarda, bahçede hastalık görülmüş ise belirtiler görülmeden de, çotanak bağlama döneminde ilaçlama yapılır" dedi.

"Bakanlık tavsiyeli ilaç"

İlaçlamalarda bakanlıkça tavsiyesi olan ruhsatlı bitki koruma ürünlerinden herhangi biri kullanılması gerektiğini altını çizen Müdür Sağlam, "Çisentili ve mevsim için anormal sayılabilecek çok sıcak günlerde ve güneşli günlerde öğle saatlerinde ilaçlama yapmaktan kaçınılmalıdır. İlaçlamalarda sırt pülverizatörü, mekanik, motorlu veya hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılmalıdır. İlaç etiket bilgilerine dikkat edilmeli, ürüne tavsiyesi olan bitki koruma ürünü ile zamanında ve uygun doz ile tüm bitki yüzeyini kaplayacak şekilde uygulamalar gerçekleştirilmelidir. Üreticilerimizin Külleme hastalığına bağlı ürün ve kalite kaybı yaşamamaları için; fındık bahçelerini kısa aralıklarla kontrol etmeleri, hastalık belirtileri görülür görülmez kimyasal mücadeleye başlamaları, ilaç uygulamalarının iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılması ve tüm koruyucu önlemlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca üreticilerin, hastalığa bağlı verim kaybı yaşamamaları için İl/ İlçe Müdürlüklerinden ayrıntılı bilgi almalarını ve fındıkta külleme hastalığı mücadelesini aksatmadan zamanında yapmaları gerekmektedir. Bol bereketli bir üretim sezonu diliyorum" diye konuştu.

Elma ve armutta karaleke hastalığı

Ayrıca elma ve karakele hastalığı ile ilgili bilgi veren Müdür Sağlam, "Samsun'da 2022 yılı verilerine göre muhtelif çeşitlerde 2 bin 642 da alanda, yaklaşık 10 bin ton elma üretimi bulunmaktadır. Önemli miktarlarda tüketime sunulan elma üretiminde ilimiz için ‘karaleke' hastalığı mücadelesi önem arz etmektedir. İlk mücadelenin zamanında yapılmaması, aynı aktif maddeli pestisitlerin (zirai mücadele ilacı) üst üste kullanılması, kalibrasyon ayarı yapılmadan (doğru doz ve su miktarı) ilaçlama yapılması mücadelede başarıyı olumsuz etkilemektedir. Yağışlar, yüksek nem ve uygun sıcaklıklar hastalığın gelişimini hızlandıran etmenlerdir. Elma ve armut bahçesi olan çiftçilerimizin zamanında söz konusu hastalığa karşı, elma ve armut bahçelerini ilaçlamaları gerekmektedir. Karaleke mücadelesinde 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında 2. ilaçlama pembe çiçek tomurcuğu döneminde 3. ilaçlama çiçek taç yapraklan yüzde 70-80 dökülünce ve diğer ilaçlamalar meteorolojik koşulların (yağış, uygun sıcaklık ve nem) hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda, kullanılan ilaçların etki süreleri dikkate alınarak 7- 15 gün ara ile uygulanmalıdır" şeklinde konuştu.

Projeler hibe almaya hak kazandı

Öte yandan, Samsun'da kırsal kalkınma destekleri 14.2 etap sonuçları açıklandı. Müdür İbrahim Sağlam, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında "Tarım ve Orman Bakanlığımızca uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında; 14.2 etap için yapılan proje başvuruları arasından, il proje değerlendirme komisyonunca uygun olarak değerlendirilen projeler, bakanlığımıza sunulmuş ve yapılan değerlendirme neticesinde 6 proje destekleme kapsamına alınmıştır. Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan bu 6 projenin toplam hibe tutarı 10 milyon 920 bin 941 TL ve talep edilen hibe miktarı da 5 milyon 222 bin 546 TL' olup; 14.2 etap kırsal kalkınma destekleri kapsamında ilimizde kabul edilen ve yatırıma alınan bu son 6 adet projenin de ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz tarımına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.