Fındıkta ‘mayıs böceği' sorunu

SAMSUN (İHA) – Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, fındık üreticilerine ‘mayıs böceği' ile ilgili uyarılarda bulundu.

Mayıs böceği erginleri 2,5- 3,0 cm boyunda, genellikle kızıl kahverengi renklerde görülüyor. Uzmanlar mayıs böceği hakkında, “Bir dişi ortalama 60 yumurta bırakıyor. Yumurtaların kuluçka süresi ortalama 30 gün. Çıkan larvalar toplu halde yaşayıp otların köklerini kemirir ve 2 ay sonra gömlek değiştirerek ikinci dönem larva olurlar. İkinci dönem larvalar birbirinden uzaklaşır ve oburca beslenirler. Sonbaharda kışı geçirmek üzere toprağın derinliklerine inerler. Bu derinlikte Karadeniz Bölgesi için nemden çok toprak sıcaklığı etkilidir. Bu derinlik fındıkta yaklaşık 50 cm kadardır. Mart ve Nisan'a kadar devam eden hareketsiz dönemden sonra önemli zararlar yapacak bir beslenme başlar ve Haziran ayı başlarına kadar devam eder” bilgilerini verdi.

Zararlı ile ilgili kimyasal mücadelede ilaçlama zamanı hakkında bilgi veren İbrahim Sağlam, “Zarar görülen bahçelerde kimyasal mücadeleye karar vermek için larva yoğunluğunun tespit edilmesi gereklidir. Bunun için 25 cm'ye kadar toprak derinliğinde larva aranır. Yoğunluk kısa mesafelerde büyük değişiklik gösterebildiğinden örneklemelerde buna dikkat edilmelidir. Örneklemelerde 50x50 cm boyutlu çerçeveler kullanılır. Bahçe büyüklüklerine göre örnekleme sayıları belirlenir. Bunun için; 1-10 da büyüklükteki bahçelerde 16 çerçeve, 11-30 da büyüklükteki bahçelerde 24 çerçeve, 30 da'dan büyük bahçelerde 32 çerçeve atılır. Çerçeve içindeki toprak 25 cm derinliğe kadar alınıp, içindeki larvalar sayılır. Elde edilen rakamlardan 1 metre karedeki ortalama larva sayısı bulunur. Eğer 1 metre karede (4 çerçeve) 3 veya daha fazla larva bulunursa kimyasal mücadeleye karar verilir. Kimyasal mücadele larvalar toprak yüzeyine yakınken, ilkbaharda Mayıs-Haziran aylarından itibaren Ekim ayı ortasına kadar olan süre içinde yapılabilir. Hava sıcaklığı henüz uygun durumdayken ve larvalar toprak yüzeyine yakınken ve toprak bu aylarda, ilacın karıştırılması için en uygun durumda iken; Fındık ocak başına tavsiye edilen ilaç miktarı 10 litre su ile karıştırılarak taç izdüşümüne verilir” dedi.

Fındık bahçelerine gerekli itinanın gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Sağlam, ayrıca şunları söyledi:

“Üreticilerimizin önemli bir gelir kaynağı olan fındık bahçelerine gerekli itinayı göstererek bakımını sağlamaları gerekmektedir. Bu perspektifte, üreticilerimizin fındık yetiştiriciliğinde Ekim ayı bakım çalışmalarını geciktirmeden ve mayıs böceği mücadelesini yukarıda anlatıldığı gibi tekniğine uygun biçimde yapmaları gerekmektedir. Öncelikli olarak çevre ve insan sağlığını gözeten kültürel önlemler ve mekanik mücadele yöntemlerini uygulamak suretiyle mayıs böceği mücadelesinin yapılması gerekmektedir. Üreticilerimiz, düzenli olarak ve sık aralıklarla bahçelerini kontrol etmeleri halinde, hastalık ve zararlılara karşı en başından ve henüz yaygınlaşmadan gerekli tedbirleri alabileceklerdir. Konu hakkında daha detaylı bilgi için yetiştiricilerimizin İl/ ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin ilgili birimlerine başvurmaları gerektiğini hatırlatır, bereketli bir üretim sezonu dilerim.”