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Fındıkta rekolte çalışmaları

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince fındıkta rekolte çalışmalarının ön hazırlıkları yapılıyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince fındıkta rekolte çalışmalarının ön hazırlıkları yapılıyor.


6-7 Temmuz'da Çarşamba ilçesinde yapılacak olan fındık rekolte çalışması ön hazırlıkları başladı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personellerince belirlenen bahçelerde ‘Fındık Rekolte Bahçesi' tabelaları yerleştirilirken, rekolte yapılacak fındıkların tam tespiti yapılıyor.

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