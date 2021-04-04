Fındıkta yüzde 87'ye varan zarar tespit edildi

Orta Karadeniz Bölgesi'nde fındıkta zirai don olayından sonra ziraat mühendislerinin ilk belirlemelerine göre yüzde 20 – 87 arasında zarar tespit edildi.

Mart ayının sonunda hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesinden dolayı zirai don olayı gerçekleşti. Orta ve yüksek kesimlerde yaşanan zirai don olayının fındığa büyük etki edeceğini belirten Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, “Hasada kadar fındıkta başka bir zarar olmaması tek temennimiz” dedi.

Zirai don olayı sonrası çiftçilerin talebi üzerine ziraat mühendisleri ve TARSİM eksperlerinin saha çalışmalarını tamamladığını dile getiren Başkan Ferda Ergün, “Samsun bölgemizde özellikle yüksek kesimlerde fındıkta don zararının ciddi boyutlarda olduğunu düşünülmektedir. Zarar oranının yüksek olmasının hasat döneminde fındık rekoltesini büyük oranda etkileyeceği öngörülüyor” şeklinde konuştu.

Bölgedeki fındık arazilerinde incelemelerde bulunan ekiplerin çalışmaları hakkında konuşan Başkan Ferda Ergün, “Yapılan çalışma sonucuna göre bölgemizde 200- 500 metre rakımlarda yüzde 20 – 87 arasında zarar olduğu görülmüştür. Bu oran oldukça yüksek bir seviyedir ve gözden kaçmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Güncel fındık fiyatlarına da değinen Başkan Ergün, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“Bununla beraber fındık fiyatları serbest piyasada 21 - 23 lira seviyelerinde seyretmektedir. Fındık fiyatındaki bu artış beklenen seviyelere ulaşmamıştır ve üreticinin beklentisini karşılamamıştır. Bu fiyatlarla hiçbir üretici pazara fındığını indirmez.”