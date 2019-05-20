Fındıkta zararlılarla mücadele anlatıldı

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden de uzmanların katılımıyla “Fındıkta Önemli Hastalık ve Zararlılarla Mücadele” konulu eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı, fındığın Samsun ve Türkiye ekonomisinde çok önemli bir paya sahip olduğunu söyledi. Fındıkta hastalık ve zararlılarla zamanında ve tekniğine uygun bir şekilde mücadele edilmediği takdirde önemli verim ve kalite kayıplarının yaşanabileceğini ifade eden Kırmacı, bu durumun dünyada özellikle birinci sırada ihracatçı ülke konumunda olan Türkiye'nin ciddi döviz kaybına uğramasına neden olabileceğine dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Asuman Sezer, “Fındık Kurdu ve Fındık Yeşil Kokarcası ile Mücadele”, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Ümit Eser ve Ziraat Yüksek Mühendisi Mansur Uluca sırasıyla, “Fındıkta Külleme Hastalığı ile Mücadele” ve “Fındıkta Verim ve Kaliteyi Tehdit Eden Kahverengi Kokarca ile Mücadele” konularında sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya ayrıca, İl Müdür Yardımcısı Bayram Ay, İlkadım, Canik, Tekkeköy, Asarcık İlçe Müdürleri ve teknik personeli ile Çarşamba Ziraat Odası tarım danışmanları ve ilçe genelindeki fındık üreticilerinden oluşan yaklaşık 120 kişi katıldı.