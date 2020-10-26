Fırın denetimlerinde ekmek gramajları fazla çıktı

Havza Belediyesi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde maske, gramaj, un depoları, hamur imalathaneleri ve ekmek yapımında kullanılan malzemelerin temiz olup olmadıkları ile bulundurulması gereken evrakları denetlendi. Yapılan denetimlerde ekmek gramajlarının fazla olduğu gözlendi.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Sofralarımızın vazgeçilmesi olan temel gıdamız ekmeklerimizin derece hijyenik ve sağlık kurallarına uygun şekilde vatandaşların sofrasına gelmesi için denetimleri aralıksız devam edecek. Tüm fırıncı arkadaşlarımıza gerek gramajda gerekse temizlik konusunda göstermiş oldukları hassasiyet için teşekkür ediyorum” dedi.