“Fırsat Günleri” uzatıldı

Piazza'nın batı girişi Starbucks yanında bulunan Piazza Pazar'daki fırsat günleri; ev gereçlerini şık tasarımlarla sunan Karaca, erkek, kadın, çocuk ayakkabısı, çanta, deri giyim ve aksesuarlarıyla göz dolduran Kemal Tanca ile günlük giyimi şıklıkla bütünleştiren U.S. Polo Assn. markalarının katılımı ile devam edecek. Fırsat Günleri, 27 Ekim Pazar günü AVM'nin kapanış saatine kadar konuklarını ağırlayacak.

Yüzde 50'den yüzde 80'e kadar cazip indirim fırsatlarının bulunduğu Piazza Pazar'ı ziyaret eden herkes kendi zevkine ve bütçesine uygun alışveriş yapmanın keyfini yaşayacak.