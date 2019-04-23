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"Fırsat Günleri"nde son fırsatlar

Yüzde 80’i bulan indirim avantajlarının sunulduğu Fırsat Günleri, 28 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek.

Yüzde 80'i bulan indirim avantajlarının sunulduğu Fırsat Günleri, 28 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek.


Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, ünlü markaların ürünlerini yüzde 80'e varan indirimlerle satışa sunduğu “Fırsat Günleri” devam ediyor.


Piazza Fırsat Günleri, ihtiyaçlarını en uygun fiyatlarla gidermek isteyen ziyaretçilerini, AVM batı girişi Starbucks yanında kurulan stantlarda konuk ediyor. Fiyatları “Çılgın” diye tabir edilen Fırsat Günleri'nde seçkin markalar yer alıyor.


Kadın, erkek, çocuk, bebek, genç aktif spor giyimden ayakkabı ve aksesuara, kozmetikten ev dekorasyon ürünlerine kadar farklı kategorideki pek çok yerli ve yabancı marka ürünü bir arada sunan Boyner, kadın, erkek, çocuk giyim, çanta valiz ve aksesuar gurubunun yenilikçi ve şık markası Kemal Tanca ile tasarım harikalarıyla mutfakların vazgeçilmezi olan Karaca gibi seçkin markalar, "Dev" indirimleriyle şaşırtıyor.


İhtiyaçlarını hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla temin etmek isteyenleri heyecanlandıran Fırsat Günleri'ni ziyaret edenler, yüzde 50, 60, 70 ve 80'e kadar indirimlerle şenlik tadında alışveriş yapıyor. Fırsat Günleri, 28 Nisan Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

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