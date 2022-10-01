FISU'da OMÜ Türkiye'de birinci, dünyada üçüncü

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 50 ülke, 430 üniversiteden 760 sporcunun yarıştığı FISU Üniversiteler Dövüş Sporları Dünya Kupası'nda OMÜ Türkiye sıralamasında birinci, dünya sıralamasında üçüncü oldu.

Türkiye adına yarışan 51 üniversite, toplamda 36 altın, 34 gümüş, 64 bronz madalya ile toplamda 134 madalya kazanarak FISU'da ülkeler sıralamasında Türkiye'yi birinci sıraya taşıdı. 4 altın 2 gümüş madalya kazanan OMÜ, Türkiye'den katılan üniversiteler arasında birinci olurken, dünya sıralamasında ise Hong Kong Baptist Üniversitesi ile birlikte üçüncü sırayı paylaştı.

Ev sahipliğindeki başarısı ve kazandığı madalyalarla FISU'ya hem organizasyon partneri olarak hem de sporcu katılımı açısından çok iyi hazırlandığını gösteren OMÜ, dünya kupasının bünyesinde gerçekleşmesini fırsata çevirdi.

Madalya kazanan sporcular

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda derece elde eden Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden boks branşında 92 kiloda Berat Acar, muay thai branşında kadınlar 63,5 kiloda Devrim Aydın, 51 kiloda Tuğbanur Kıvrak, sambo branşında Kadınlar 80 kiloda Serdem Daharlı dünya şampiyonu olurken, muay thai branşında erkekler 60 kiloda Bekir Karaömerlioğlu ve sambo branşında erkekler 98 kiloda Furkan Güner dünya ikinciliğini elde etti.

Madalya kazanan ve müsabakalarda yarışan sporcuları, OMÜ yönetimi tebrik etti. Madalya kazanan OMÜ sporcularının ödüllerini OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk verdi. Elde ettiği başarılarla, her alanda olduğu gibi spor alanında da iddialı olduğunu bir kez daha gösteren OMÜ, pek çok kulvarda faaliyet gösteren bütüncül bir üniversite olduğunu ve her bir disipline aynı önemle yaklaşarak başarılı olmak için çalıştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kapanış seremonisinde plaket takdimi

Müsabakalarının ardından FISU Üniversiteler Dövüş Sporları Dünya Kupası için kapanış seremonisi gerçekleştirildi. Kapanış seremonisinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyon Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ve FISU Yürütme Komite Üyesi Gabriel Kotchofa teşekkür konuşması yaptı. Teşekkür konuşmalarının ardından plaket takdim törenine geçildi. FISU'ya katkılarından dolayı OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk'a, OMÜ Organizasyon Yürütme Kurulu olarak OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Eliöz, Sekreter Yardımcısı Serap Sivrioğlu Sezer ve Spor, Kültür, Sağlık Daire Başkanı Güngör Kural'a TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay plaketlerini takdim etti. Kapanış seremonisini OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren ve Genel Sekreter Prof. Dr. İdris Varıcı da katıldı. Seremoni hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sonlandı.