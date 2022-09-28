FISU'NUN 7. gününde Türk sporcularından 6 madalya

gününde Türk sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Samsun'da devam eden Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda boks mücadeleleri Yalçın Taşmektepligil Spor Salonu'nda yapıldı. Ringde erkekler ve kadınlar kategorisi olarak toplam 36 sporcu ter döktü. 7 milli sporcunun yer aldığı boks programında Urguya Us ve Gizem Özer bir üst tura yükseldi.

Muay thaide yarı finalde 24 kişi yarıştı ve 12 kişi finale kaldı. Erkekler 60 kiloda Bekir Karaömeroğlu ve Tunahan Atar finale çıkmaya hak kazandı.

Güreşte 6 madalya

Güreşte ise erkekler 61 kiloda Ahmet Duman altın madalya, Ahmet Taş bronz madalya, 79 kiloda Ramazan Sarı gümüş madalya, 79 kiloda Hamza Yusuf Işık bronz madalya ve 97 kiloda Arif Özen bronz madalya kazandı. Kadınlar güreş müsabakasında da 62 kiloda Ebru Dağ Başı gümüş madalyayı Türkiye'ye getirdi.

Karate erkekler katada Enes Özdemir finale kaldı. Kadınlar kata müsabakasında Damla Pelit ve Keyda Nur Çolak finale adını yazdıran isimler oldu. Kumite -75 kiloda Enes Bulut finale kalan bir diğer Türk Sporcu oldu.