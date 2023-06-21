Fizik tedavi uzmanından öneri:

Dr. Ayşegül Başar, “İster bedensel sağlık için ister gevşeme, kilo vermek veya fit olmak için, yoganın bize katacağı değerler test edilip onaylanmıştır. Bu fırsatı kendimize sunarsak, hücrelerimiz yogayı kesinlikle hatırlayacaktır ve düzenli olarak yoga yapmanın sağlığımıza ne kadar faydalı olduğunu görülecektir” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi yöneticileri ve hekimleri 21 Haziran Dünya Yoga Günü'nde "Sağlıklı bir beden ve sağlıklı bir zihin, yoga yaparak başlar" çağrısında bulunarak açık havada yoga etkinliği düzenledi.

Yoga Eğitmeni Esma Bal eşliğinde yoga yapan yönetici ve doktorlar hareketli yaşam mesajı verdi. Yoga etkinliğine katılan ve yoganın sağlığa faydalarına dikkat çeken VM Medical Park Samsun Hastanesi Dr. Ayşegül Başar, “Yoga, yüz yıllardır modern hayatın bizi sürükleyeceği hareketsizliğe bağlı fiziksel sorunlarda, yoğun zihinsel aktivitenin getireceği stres kaynaklı problemleri ve bunlarla bağlantılı ruhsal ve davranışsal sorunlarda, durumu düzeltmeye yardımcı olacak çok etkili çözüm önerileri sunabiliyor. İster bedensel sağlık için ister gevşeme, kilo vermek veya fit olmak için, yoganın bize katacağı değerler test edilip onaylanmıştır. Bu fırsatı kendimize sunarsak, hücrelerimiz yogayı kesinlikle hatırlayacaktır ve düzenli olarak yoga yapmanın sağlığımıza ne kadar faydalı olduğunu görülecektir” diye konuştu.

“Doğru beslenmeyle bedeninizi, yogayla ruhunuzu arındırın”

VM Medical Park Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğçe Yılmaz ise “Yoga stresi azaltmakta, vücudu esnetmekte, postürü düzeltmekte ve sıkılaşmakta çok iyidir. Yogayla birlikte beslenmeyi destekleyerek tam bir iyilik hali oluşturmak mümkündür. Sebze ağırlıklı beslenin. Özellikle çiğ tükettiğiniz sebzelerin vitamin ve mineral kaybı minimum olacağından hücreler için daha besleyici olur. Günlük su tüketiminizin yeterli olduğundan emin olun. Kişiye göre değişmekle birlikte en az 2 litre su içmeye özen gösterin. Hatta suyunuza atacağınız taze nane yaprakları ve limon dilimleriyle bedeni canlandırabilirsiniz. Sık sık beslenmek vücudun kendini tamir etmesini zorlaştırır. Hücrelerin onarımına zaman tanımak için öğün saatleri arasında en az 2 saat olmasına özen gösterin. Günde iki bardak yeşil çay içmeye özen gösterin. İşlenmiş, paketli, çok tuzlu ve şekerli gıdalardan uzak durun” şeklinde konuştu.