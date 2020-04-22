Forza Samsun ÜSD'den yardım kampanyasına anlamlı destek

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'un en aktif tribün gruplarından Forza Samsun Üniversiteli Samsunsporlular Derneği (ÜSD), Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın başlattığı yardım kampanyasına, kulübün kuruluş yıldönümüne atıfta bulunarak bin 965 TL destekte bulundu.

Forza Samsun ÜSD, daha önce yaptığı 55 erzak paketi ile ihtiyaç sahiplerine destekte bulunmuştu. Bugün de Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın başlattığı yardım kampanyasına kulübün kuruluş tarihine atıfta bulunarak 1965 TL destek oldu.

Yapılan destek hakkında açıklamalarda bulunan Üniversiteli Samsunsporlular Derneği Başkanı Eren Yılmaz, “Samsunspor Kulübünün tüm projelerine destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Bu projeden önce Forza Samsun ve Üniversiteli Samsunsporlular Derneği olarak bizler Samsun'da yardıma muhtaç 55 aileye bizzat kendimiz erzak yardımında bulunmuştuk. Kulübümüz tarafından daha büyük bir proje başlatılınca buna da destek vermek istedik. Bu kapsamda grup üyelerinin desteğiyle bin 965 lirayı Samsunspor kulübü tarafından paylaşılan IBAN numarasına gönderdik. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek için bu projeye ön ayak olan Yüksel Yıldırım'a ve bizlere destekte bulunan grup üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım tarafından başlatılan Ramazan ayı erzak kampanyasında 3 günde tüm ilçelere toplam 6 bin 500 adet erzak paketi dağıtıldı. Kampanya kapsamında en az 10 bin aileye erzak yardımı yapılması hedefleniyor.