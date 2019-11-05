“Foto-Maraton” sergisi

Foto-Maraton etkinliğinin Sergisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci Yaşam merkezinde gerçekleştirildi. Foto- Maraton etkinliğinde bir konuşma yapan Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin öncülüğünde gerçekleştirilen Foto- Maraton etkinliğinin açılışına hoş geldiniz. Öncelikle bizlere bu imkanı sağlayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi yönetimi ve hocalarına teşekkür ederiz. Saklı Cennet Ayvacık'ı sakladığı yerden çıkaracağız diyerek Ayvacık'a gelen ve çok kısa bir zaman içerisinde böyle bir ortamı hazırlayan geleceğimizin teminatı olan gençlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye takdimi yapıldı. Etkinlik, öğrenciler ve protokol üyeleri ile fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Etkinliğe Rektör Vekili Prof. Dr. Vedat Ceyhan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Emin Kasap ve öğrenciler katıldı.