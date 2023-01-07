Fotoğraf çekilmek için yapılan spor felç riskini beraberinde getiriyor

Dr. Önder Taşkın, sosyal medyada beğeni almak için ısınmadan ya da yanlış yapılan pilates, yoga gibi egzersizlerin geri dönüşü olmayan omurilik sakatlıkları ve felç riskini beraberinde getirdiğini söyledi.

Son dönemlerde oldukça popüler olan cross-fit, pilates, spinning, fitness gibi spor aktiviteleri pek çok kişi tarafından genelde sosyal medyada fotoğraf paylaşma yarışına dönüştü. Sosyal medyada uzmanların yaptığı hareketleri tekrarlamaya çalışan birçok kişi, ısınmadan ve altyapısı olmadan aynı kareyi yakalamak için yaptığı spor hareketleri ile vücutlarına geri dönüşü olmayan zararlar verebiliyor. Medicana Intarnational Samsun Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinden Opr. Dr. Önder Taşkın, bazı sporların altyapı olmadan ve gerekli vücut koşullarını sağlamadan yapmanın sağlıktan çok sakatlanmaları meydana getirebileceğini ifade ederek, uyarılarda bulundu.

Yanlış yapılan sporun insan sağlığına olumsuz etkilerinden bahseden Opr. Dr. Önder Taşkın, “Yanlış yapılan spor bütün sağlık sistemimizi bozmaya yeterlidir. Düzenli yapılan egzersiz elbette beden ve zihin sağlığımızı korumak için gerekli ve önemli olduğu kadar, kilo vermek ve fit bir görünüme sahip olmak için de yapılan bir aktivitedir ancak burada en sık karşılaştığımız problem kişilerin kendi kapasitelerinin üzerinde ve bilinçsiz yaptığı sporlardır. Böyle olunca pek çok sakatlık meydana gelebilmektedir. Maalesef trambolinde boynunu kıran, havuza atlayıp felç kalan, kafatasını kıran ve omurga yapısını bozan gibi birçok hastamızla karşılaşabiliyoruz. Bunların pek çoğu altyapısı olmadan, aniden ve ısınmadan yapılan egzersizlerden kaynaklanmaktadır” dedi.

“5 adet fotoğraf çektirmek için pilates yapmak spor ve sağlık olarak kabul edilemez”

Sosyal medyada beğeni almak kaygısı ile yapılan zorlayıcı sporların geri dönüşü olmayan yaralanma ve sakatlanmalara meydan hazırladığını dile getiren Opr. Dr. Taşkın, "Beş adet fotoğraf çektirmek için pilates yapmak spor ve sağlık olarak kabul edilemez. Beden ve zihin sağlığımızı korumak için düzenli yapılan yüzme, fonksiyonel antrenmanlar, pilates, fitnessi destekliyoruz. Örneğin şu sıralar squat çok popüler bir egzersiz. Squat bedenin alt kısmının kuvvetlenmesi ve sıkılaşmasını sağlayan ileri seviye bir egzersizdir ancak diz ve kalça sağlığınız iyi değilse, eklem açıklığınız, kas kuvvetiniz ve esnekliğiniz yeterli değilse hemen bu hareketi yapmak sadece kendinizi sakatlamanıza neden olur. Squat ve benzeri egzersizler doğru teknik ve uzman eşliğinde yapıldığında oldukça faydalıdır. Aynı hareketi normalde olması gerekenden daha fazla tekrarla yapmak, vücudun kaldırabileceği ağırlığın daha fazlasını kullanarak hareketleri tekrarlamak bütün eklem, kas ve omurga sağlığınız için negatif etkiler oluşturabilir. Menisküs dejenerasyonu gibi ameliyat gerektirebilen eklem problemlerine neden olabilir. Omurganızı, pelvisinizi yeterince desteklemeden yapılan; kendi omurga tipinize uygun olmayan egzersizler omurganızda erken yıpranmaya neden olur. Bel ve boyundaki eklem yapılarının bozulması sonucu destek kaybı ve omurlarda kaymalar gerçekleşebilir, omurlar arasındaki disklerde fıtıklar oluşabilir, çok ilerleyen tablolar kuvvet kayıplarına kadar gidebilir. Bütün bunların sonucu olarak omurgayı sabitlemek zorunda kaldığımız vidalar kullanılan cerrahiler planlanmak zorunda kalınabilir. Organik olmayan yapay zeminde yapılan her spor aktivasyonu sağlık açısından belirli riskler oluşturmaktadır" diye konuştu.

“Koşu bandı ve halı saha çeşitli sağlık problemlerine neden oluyor”

Doğal olmayan ortamlarda yapılan sporun olumsuz yönlerinden de bahseden Dr. Önder Taşkın, "Örneğin halı saha pek sevdiğimiz bir aktivite değil zemin açısından. Aynı şekilde koşu bandı doğal bir koşu biçimi olmadığı için sakatlıklara ve çeşitli problemlere neden olabiliyor. Burnunu, kolunu ve bacağını kırmak gibi kazaların dışında, hatalı teknik ile yapılan sporun uzun dönem sonucu olarak vücuttaki eklemlerde bozulma gerçekleşebilir. Omurgadaki eklemleri bozarsak, bel sabitlemesi gereken vidalı ameliyatlarına kadar giden sonuçlar doğabiliyor. Yanlış yapılan sporlar, boyun fıtığı da omurlar arasındaki eklemlerin, disklerinde jenerasyonuna giden, boyun fıtığına neden olan sonuçlara gidebilir. Spor yapmaya çalışırken, omurganızın her seviyesinde, kendi sağlığınızı, kendi kendinize yok etmeniz mümkündür. Bu nedenle her egzersizin herkese uygun olmadığının farkında olarak yaptığınız spor hakkında bilinçli olmanızı, sabırlı olmanızı, profesyonel destek almanızı ve doğru egzersizi hayatınızdan eksik etmemenizi tavsiye ederiz" şeklinde konuştu.