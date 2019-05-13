“Fotoğraf ve Belgelerle Samsun 1919 ve Mustafa Kemal” sergisi

Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yıl etkinlikleri kapsamında Samsun Yerel Tarih Grubu ve Samsun Kent Müzesi iş birliğince “Fotoğraf ve Belgelerle Samsun 1919 ve Mustafa Kemal” sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Kent Müzesi'nde gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Samsun Yerel Tarih Grubu Başkanı Emin Kırbıyık, serginin ciddi bir çalışma ürünü olduğunu ve çalışmaların 4 ay öncesinden başladığını belirterek, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Necmi Çamaş ise Samsun'un Türk milletinin miladının yaşandığı bir şehir olduğuna vurgu yaparak, bunun sorumluluğunun, onurunun, gururunun ve kendilerine yüklenen yükün farkında olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi ve sergi gezildi. 50 adet çalışmanın bulunduğu sergi 15 Haziran'a kadar gezilebilecek.