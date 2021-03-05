Orta Karadeniz'de yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara vaşak ve birçok yaban hayvanı takıldı.

Türkiye'de uzun yıllardan beri düzenli olarak gerçekleştirilen envanter çalışmaları, bilinen türlerin popülasyon durumlarını ortaya koyuyor, artış ve azalışlara ilişkin yapılacak çalışmalara yön veriyor. Türkiye'nin sahip olduğu yaban hayvanı çeşitliliği düşünüldüğünde, bu çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından envanter ve izleme çalışmaları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından önemseniyor ve destekleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Samsun'da fotokapanlarla yaban hayatını gözlemliyor. Bölge Müdürlüğü, yaban hayvanları ile ilgili yapılacak olan tür tespiti ve popülasyon dinamiklerinin izlenmesi gibi çalışmalarda da fotokapan kullanıyor. Bu çalışma sonucunda yıllar itibarıyla aynı sahada, aynı tarihler arasında, aynı koordinatlarda fotokapan kurularak; fotokapanlara yakalanan birey sayılarının tespit edilmesi, sonraki yıllarda aynı çalışmanın tekrarlanması sonucunda yıllar içerisindeki değişimin izlenmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11.Bölge Müdürlüğüne bağlı Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat illerinde Yaban Hayvanı Geliştirme Sahaları ile belirli avlaklara fotokapan kurulup, izleme çalışmaları sürekli olarak devam ediyor. Bu kapsamda fotokapanlardan kızıl geyik, karaca, ayı, kızıl tilki, kurt, sansar, çakal, porsuk, yaban tavşanı, yaban domuzu ve vaşak gibi hayvanlara ait görüntüler elde edildi.