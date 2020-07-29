Freni patlayan kamyonet yol kenarında yürüyenlere çarptı: 2 yaralı

Samsun'da rampa yukarı çıkarken freni patlayıp geri kaçan kapalı kasa kamyonetin yıl kenarında yürüyenlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi İdil Sokak'ta saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Çolak idaresindeki 55 RG 696 plakalı kapalı kasa kamyonet rampa yukarı çıkarken frenin patlaması sonucu hızla geri geri hareket ederek önce yol kenarında yürüyen Bahar Ayan (17) ve Sude Topçu'ya (16) çarpıp daha sonra da yol kenarındaki demir aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan kızlar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.