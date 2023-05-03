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Freni patlayan taş yüklü kamyon evi yıktı

Samsun’da freni patladığı ileri sürülen taş yüklü kamyonun çarptığı ev yıkılırken, kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da freni patladığı ileri sürülen taş yüklü kamyonun çarptığı ev yıkılırken, kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.



Kaza, Atakum ilçesi Çamlıyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taş ocağından yüklediği taşı taşıyan kamyon freninin patlaması sonucu Yaşar Mırık'a ait eve çarparak devrildi. Kamyonun evin bir bölümünü yıktığı kaza sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yaralanan kamyon sürücüsü OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Freni patlayan kamyonun evi yıktığını belirten Çamlıyazı Mahallesi Muhtarı Sefer Mırık, 3 taş ocağından malzeme çeken kamyonların mahallerinden geçerken tehlike oluşturduğunu ifade ederek tedbir alınmasını istedi.

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