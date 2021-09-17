Fuarda Havza tarımı masaya yatırıldı

"6. Samsun Tarım Fuarı"nda “Havza Tarım Potansiyeli” paneli düzenlendi.

Fuar Merkezi Karadeniz Salonu'nda düzenlenen ve moderatörlüğünü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan'ın yaptığı panele Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Funda Arslanoğlu, Araştırma Görevlisi Gülcan Kaymak ile Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergin Öztürk katıldı. Düzenlenen panelde, Havza tarımı sorunları ve çözüm öneriler, Havza ayçiçeği tarımı sorunları ve çözüm öneriler, Havza yem bitkileri yetiştiriciliği ve sorunları ile besicilikte karlılık, verimlilik ve sürdürebilirlik; Havza ilçesi örneği konuları ele alındı. Panel sonunda konuşmacılar çiftçi örgütlerinin temsilcileri ve Havza'dan panele katılan çiftçilerinin sorularını ve önerilerini dinlendiler. Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç panelde yaptığı konuşmada ilçedeki tarımın gelişmesi için yapılması gerekler hakkında bilgiler vererek, "İlçemizde gelişimin sağlanması adına her türlü işbirliğine açığız" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise yaptığı konuşmada, "Tarım Fuarı ilçemizin tanıtımı adına önemli bir etkinlik oldu. İlçemizde tarımın geliştirilmesi için bilim ile uygulamayı birleştirecek bir pratik köprü kurulması gerekmekte. Bu köprünün bir uçunda akademisyenlerimiz, diğer tarafında üreticilerimiz olacak ve sorunlar ile çözümleri buluşturacağız. Fuarımızın ve panelimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Panele ayrıca Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun koordinatörü Bülent Turan, Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Havza Ziraat Odası başkanı Coşkun Genç, Havza TSO Başkan Vekili Yakup Akekin, İlk Kılıvcım Kadın Kooperatifi Başkanı Nihal Baştuğ ve Havzalı çiftçiler katıldı. Panel sonrası hep birlikte fuarın onur konuğu olan Havza standı ziyaret edildi.