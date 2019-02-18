Fuarda sağlık standına büyük ilgi

Karadeniz Kitap Fuarı'nda açtığı sağlık standıyla kitapseverlerle buluştu.

Hastane çalışanları, fuara gelen ziyaretçilere göz sağlığı ve kitap okuma konusuyla ilgili bilgiler verdi.

TÜYAP tarafından Samsun'da 5'inci kez kitap fuarı düzenlendi. VM Medical Park Samsun Hastanesi de fuarda stant açan kurumlar arasında yerini aldı. Göz hastalıkları kliniğinin ‘göz sağlığı ve kitap okuma konusunda' ziyaretçileri bilgilendirdiği fuarda hastanenin açtığı standa oldukça yoğun bir ilgi gösterildi.

Vali ve sanatçılar da ziyaret etti

Samsun Valisi Osman Kaymak, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, yazar Mustafa Balbay ve sanatçı Ege'nin de ziyaret ettiği VM Medical Park standının onur konuğu ise başparmağını kullanarak yazdığı 4 kitapla bedensel engelin yazmaya engel olmadığını kanıtlayan Vahit Sonay Yazgan'dı. 16-24 Şubat arasında ziyaretçilerine açık olan fuar, yazarların kitap söyleşileriyle gelen konuklara keyifli bir atmosfer sunuyor.