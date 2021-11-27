Fuat Çapa: “Adanaspor'a pozisyon vermeden kazandık”

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Adanaspor'a pozisyon vermeden maçı kazandıklarını söyledi.

Adanaspor'u sahasında 1-0 ile geçen Samsunspor'da Teknik Direktör Fuat Çapa, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Kendi sahalarında kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Çapa, yükselişlerine devam etmek istediklerini vurguladı.

Aldıkları 3 puanı hak ettiklerini ifade eden Fuat Çapa, “Rakibimiz 3'te 3 yaparak buraya geldi. Geçen hafta da lideri yendiler ve özgüvenleri oldukça yüksekti. Ligde alışık olmadığımız bir düzende oynuyorlar. 3'lü savunma ve 5'li oynuyorlar. Buna göre de oyunu iyi okumamız gerekiyordu. Merkezi ve orta sahayı iyi kapatıyorlardı. İlk devre topa daha çok sahip olan takım bizdik. Sahadaki duruşumuz çok doğruydu. Her geçen gün oyunumuz daha da iyiye gidiyor. 3. bölgedeki oyuncular ilk devre istediklerimizi tam gerçekleştiremedi. Rakibin düzeni ve rotasyon bunda etkili oldu. 2. devre oyunumuzdan gayet memnunum. 1-0'dan sonra pozisyonlar bulduk. Pozisyonları daha çok değerlendirmemiz lazım. Rakibe pozisyon vermeden tamamladığımız bir karşılaşma oldu. Bu da takım savunması adına sevindirici. Kazandığımız için mutluyuz” dedi.