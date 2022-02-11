Fuat Çapa: “Bu oyun ile puan kaybettiğimiz için çok üzgünüz”

Bursaspor maçından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, güzel oynamalarına rağmen puan kaybettikleri için çok üzgün olduğunu söyledi.

Maç sonu basın toplantısında çok önemli bir maçta 2 puan kaybettiklerinin altını çizen Fuat Çapa, önemli açıklamalarda bulundu.

“Bu oyun ile puan kaybettiğimiz için çok üzgünüz”

2 puan kaybettikleri için çok üzgün olduklarını dile getiren Fuat Çapa, “İç sahadaki karşılaşmaya iyi hazırlanmıştık. Tomane ve Fofana'nın yaşadığı rahatsızlık bizde endişe oluşturdu. 2'si de maça son anda yetişti ve çok iyi oynadılar. Bursaspor'un nasıl oynayacağını biliyorduk. Geriden topu aldığımızda geçişleri iyi yapmamız gerekiyordu. İlk devre golden önce çok net pozisyonları değerlendiremedik. Devreyi 1-0 önde kapattık. İkinci devre daha çok pozisyona gireceğimizi düşünüyorduk. Oyun olarak benim futbol anlayışıma göre bir maçta bundan daha fazla pozisyona girme şansınız yok. Rakibin attığı gol de bizi cezalandırdı. Bu kadar gol kaçırırsanız, böyle bir gol yiyebilirsiniz. Oyuna hamle yapmak için Tomane ve Fofana'nın durumuna göre temkinli davrandık. Maç içinde Osman ve Alaaddin değişiklik istedi. 2 oyuncunun soru işaretli olması ve 2 oyuncunun değişiklik istemesi hamlelerimizi geriye doğru itti. Yeni transferler daha fazla süre alamazdı. Kayamba az süre de alsa olumlu işler yaptı. Ensar son dakikalarda arzu ve istediğini gösterdi. Savicevic ile ilgili neden oynamadığını düşünen varsa Savicevic, Kovid-19 dolayısıyla takımdan uzun süre uzak kaldı. 5-6 hafta takımdan ayrı kaldı. Bunu kapatmak kolay değildi. Bugün iyi oynayıp kötü sonuç aldığımız için değişik yorumlar olabilir. Kötü oynayıp kazansak daha iyi yorumlar olabiliyor. Bugün bizi üzen skor oldu. Bu pozisyonları daha iyi değerlendirmek için çok çalışacağız. Salı ve Pazar günü maçlarımız var. Bu oyun ile puan kaybettiğimiz için çok üzgünüz” dedi.