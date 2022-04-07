Fuat Çapa: “İşimizi biraz zora soktuk ama zoru başaracağımıza inanıyorum”

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, hafta sonu oynayacağı Manisa FK maçına Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile hazırlandı. Antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Fuat Çapa, takımın genel durumu ve Manisa FK maçı hakkında bilgiler verdi.

“İşimizi biraz zora soktuk ama zoru başaracağımıza inanıyorum”

Hedeflerini zora soktuklarını ama play-off'a kalacaklarını ifade eden Fuat Çapa, “Bandırmaspor maçında hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Daha çok pozisyona giren ve daha iyi oynayan taraf bizdik. Mağlup olduğunuz zaman oynadığınız oyunun bir karşılığı olmuyor. Önümüze bakmak zorundayız. 8 maçımız daha var. Bizim için bitmiş bir şey yok. İlk 6 için halen iddiamız devam ediyor. İlk 6 için avantajları zaman zaman elde edemedik. O fırsatları çok fazla yakaladık ama elde edemedik. İşimizi biraz zora soktuk ama zoru başaracağımıza inanıyorum. Bunun için de gecemizi gündüzümüze katıp bu hedefi gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

“Manisa FK maçından güzel bir sonuçla Samsun'a dönmek istiyoruz”

Pazar günü oynanacak maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerinin altını çizen Fuat Çapa, “Manisa FK son haftalarda çıkışta olan bir takım. Skor olarak çok büyük skorlar almıyorlar ama organize olan bir takım. Maçları farklı değil ama 1-0 ve 2-1 gibi skorla kazanıyorlar. Zaafları ve artıları var. Bu yönleri takımımızla paylaştık. Bugün ve yarın bu analizle eşiğinde çalışacağız. Pazar günü güzel bir sonuçla Samsun'a dönüp daha sonrasında içeride oynayacağımız Eyüpspor karşılaşmasına güzel bir şekilde hazırlanmak istiyoruz” diye konuştu.

Sakatlar hakkında da bilgi veren Çapa, “Fofana 10 gündür takımdan ayrı çalışıyordu. Sakatlıktan dolayı Bandırmaspor maçında tam anlamıyla yararlanamadık. Fofana'yı daha fazla oynatsak sezonu kapatabilecek düzeye gelebilirdi. Fofana bugün itibariyle takım idmanlarına katıldı. Herhangi bir aksilik olmazda Manisa FK maçında bize katkı verecektir. Melih Okutan ve Burak Yılmaz bu hafta sakatlıklarından dolayı bizlerle olamayacak. Melih Eyüpspor maçında kadroda olabilir ama Burak Yılmaz sezonu kapattı” şeklinde konuştu.