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Fuhuş için yer temin edip kadınları fuhşa zorlayan şahıs yakalandı

Samsun’da fuhuş için yer temin ettiği, kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ve maddi menfaat sağladığı iddia edilen şüpheli, Samsun polisinin çalışması sonucu Gaziantep’te yakalandı.

Samsun'da fuhuş için yer temin ettiği, kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ve maddi menfaat sağladığı iddia edilen şüpheli, Samsun polisinin çalışması sonucu Gaziantep'te yakalandı. Samsun'a getirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "fuhşa teşvik ve aracılık, fuhuş için yer temini ve imkan sağlamak, fuhşa sürüklenen kişilerin kazancından yararlanarak geçim temin etmek, tehdit ve şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Barosu ekipleri, söz konusu olayla ilgili T.K. adlı şahsı Gaziantep'te yakalayarak gözaltına aldı. Samsun'a getirilen şahsın internetteki eskort sitesinde C.C. adlı kadınla tanışıp para karşılığında ilişkiye giren bir kişiden defalarca para aldığı, tehdit ve şantaj yaptığı ve kadınları fuhuş için zorla pazarladığı ileri sürüldü.


Ahlak Bürosundaki sorgusu tamamlanan T.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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