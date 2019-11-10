İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu

SAMSUN (İHA) – TFF 2.

Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Samsunspor'un Hacettepe'yi ağırladığı müsabakanın 9. dakikasının 5. saniyesinde futbolcular, Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle maç esnasında 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular.


Ligin iddialı ekiplerinden Samsunspor, kendi sahasında Hacettepe'yi ağırladı. Çekişmeli geçen karşılaşmanın 9. dakikasında Guido Koçer'in şutu az farkla dışarı çıktı. Hacettepe kalecisi Burak Çapkınoğlu kale vuruşunu kullanmadı. Sahadaki tüm futbolcular, teknik heyet, yedek oyuncular ve taraftarlar Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular.


Karşılaşma 1 dakikalık saygı duruşunun ardından kaleci Burak'ın kale vuruşunu kullanmasıyla kaldığı yerden devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.