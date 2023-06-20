Galler Teknik Direktörü Page: “İstediğimiz sonucu alamadık, elemelerden çıkmak için ümidimiz devam ediyor”

SAMSUN (İHA) – Galler Teknik Direktörü Robert Page, Türkiye maçından istedikleri sonucu alamamalarına rağmen Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'na gitmek için ümitlerinin devam ettiğini söyledi.

Türkiye ile Galler Euro 2024 Elemeleri D Grubu 4. maçında 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştı. Türkiye'nin 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından Galler Teknik Direktörü Robert Page, maç sonu basın toplantısında konuştu. Mücadeleyi değerlendiren Page, kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

“İstediğimiz sonucu alamadık, elemelerden çıkmak için ümidimiz devam ediyor”

Üzücü bir mağlubiyet aldığını ifade eden Robert Page, “Türkiye'ye gelmek her seferinde bizim için ayrı bir atmosfer. Türkiye'ye karşı oynamak bazen oldukça güç olabiliyor. Morel oyundan atılana kadar oyuncularım elinden gelini yaptı. Ferdi Kadıoğlu sol bekten çok iyi çıkışlar yaptı. 10 kişi kaldıktan sonra zorlandık. Kırmızı kartı haklı buluyorum. Bence gördüğümüz kırmızı kart doğru bir karardı. Maçtan önce oyuncuları uyarmıştık ama 10 kişi kaldık. Futbolda bazen uyarılar işe yarayamıyor. Defansif açıdan çok iyiydik ama istediğimiz sonucu alamadık. Oynadığımız son 2 maçta zordu. Kötü puanlar kaybettik. Bundan sonraki maçlarda bambaşka bir ruhla devam etmemiz gerekiyor. Daniel James'i taktiksel açıdan oyundan değiştim. Eylül'e kadar ne yapacağımızı görmemiz gerekiyor. Ermenistan ve Türkiye maçında daha iyi savunma yapabilirdik. Türkiye gibi rakibe karşı oyuncuları uyarmıştım. Atmosferin zor olacağını söylemiştim ama yine de bu durum kırmızı kart görmemizi engellemedi. Ermenistan maçındaki kırmızı kart çok basitti. Bu da bugünkü maçta oyuncularda bir hayal kırıklığı oluşturmuş olabilir. Tekrardan kafamızı yukarı kaldırmamız gerekiyor. Hala elemelerden çıkabiliriz. İnancımız devam ediyor. Oynayacağımız Türkiye ve Hırvatistan maçı için ümitliyiz. Almanya'ya gitmek istiyorsak kalan maçları kazanmak zorundayız” dedi.