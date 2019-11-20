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Gambiya uyruklu öğrenci, mangala koyduğu kömürden zehirlendi

Samsun’da, Gambiya vatandaşı üniversitesi öğrencisi kaldığı evinde ısınmak için mangala koyduğu kömürden zehirlenerek hayatını kaybetti.

Samsun'da, Gambiya vatandaşı üniversitesi öğrencisi kaldığı evinde ısınmak için mangala koyduğu kömürden zehirlenerek hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olan Gambiya uyruklu Alhagie Kebbeh (31), ev arkadaşı tarafından yatağında yüz üstü yatar halde hareketsiz bulundu. Olay, 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Eve gelen sağlık ve polis ekipleri Alhagie Kebbeh'nin öldüğünü tespit etti. Yabancı uyruklu öğrencinin ısınmak için yattığı odada içinde kömür olan mangal bulunduğu ve mangaldan zehirlenerek öldüğü tahmin ediliyor.


Öğrencinin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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