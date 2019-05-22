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“Game of Gölge” grubu hayran bıraktı

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinliklerinde “Game of Gölge” grubu gösterileriyle izleyicileri kendisine hayran bıraktı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinliklerinde “Game of Gölge” grubu gösterileriyle izleyicileri kendisine hayran bıraktı.



Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) ve Atakum Belediyesi'nce gerçekleştirilen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri fasıl dinletisi ile başladı. Fasıl dinletisinin ardından ise sahneye “Game of Gölge” grubu çıktı. Gölge sanatlarıyla parmak ısırtan grup elleriyle istedikleri her türlü koreografiyi ve görseli oluşturdu. Grup gösterilerinin bir kısmında ünlü şarkıcı Barış Manço gibi isimlere de yer verdi. Grubun gösterileri ise izleyicileri kendisine hayran bıraktı. "Faslı Şahane" etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımı ile devam edecek.

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