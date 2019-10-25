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Garnizon Komutanı ve Başsavcıya Samsunspor forması

Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç’ı ziyaret ederek forma hediye etti.

Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ı ziyaret ederek forma hediye etti.


Başkan İsmail Uyanık ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün ile Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası Topçu Albay Üstün ve Başsavcı Kılıç'ın isimlerinin yazılı olduğu Yılport Samsunspor forması hediye eden Başkan İsmail Uyanık, çalışmalarında başarılar diledi.

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