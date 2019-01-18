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Gasp iddiasına 2 gözaltı

Samsun’da gasp olayına karıştığı iddia edilen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da gasp olayına karıştığı iddia edilen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya alım satımı yapan bir kişinin parasını, telefonunu ve aracının anahtarını gasp ettikleri iddia edilen E.V. ve H.Y., Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 2 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.

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