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Gasp suçundan hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun’da narkotik polisi tarafından yakalanan ve hakkında ’uyuşturucu kullanmak ve gasp’ suçlarından toplam 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından yakalanan ve hakkında 'uyuşturucu kullanmak ve gasp' suçlarından toplam 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu kullanmak ve gasp' suçlarından hakkında toplam 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan H.K.'yi Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.K. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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