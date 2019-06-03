Gasp teşebbüsüne 3 gözaltı

Samsun'da yabancı uyruklu bir kişiyi darp ederek bıçak çekip para istedikleri iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Fuar Caddesi'nde gece saat 01.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu Yonis A.M.'ye bıçak çekip darp ederek para istedikleri iddia edilen B.K. (19), R.B.C. (19) ve M.K. (18) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. B.K. ve R.B.C. Gazi Polis Merkezine, M.K. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgulaması tamamlanan 3 şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi.