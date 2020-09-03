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Gasptan adliyeye sevk edilen 3 kişiye adli kontrol

Samsun’da gasp suçundan gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da gasp suçundan gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Muhder Q,A.A.G., Irak'tan kendisine para geldiğini öğrenen kendi ülke vatandaşlarının kendisini kaçırıp darp ederek 800 dolar para ile 2 adet cep telefonunu gasp ettiklerini ileri sürerek polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili Irak uyruklu Ahmet H.A.A., Ali A.A.A.I.A.H. ve Ali R.A.A.J.'yı yakalayarak gözaltına aldı.



Polisteki sorgulanmaları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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