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Gaz pedalı takılan otomobil önce yayaya sonra kamyona çarptı: 2 yaralı

Samsun’da gaz pedalı takılan otomobilin önce yayaya, ardından da kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'da gaz pedalı takılan otomobilin önce yayaya, ardından da kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Çiftehamam Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin B. bir hafta önce satın aldığı otomobiliyle seyir ederken gaz pedalının takılması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yayaya çarpmamak için direksiyon kırın sürücü önce yaya Mehmet Sancak'a, daha sonra da kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Yasin B. ile yaya Mehmet Sancak yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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