Gazeteci-Yazar Ali Kayıkçı'dan "55 yılda 55 eser"

Gazeteci-Yazar ve Halk Şairi Ali Kayıkçı, 1965 yılında Samsun Ticaret Lisesi'nin “Uyanış Dergisi”nde başlattığı kültür-sanat faaliyetlerini aralıksız sürdürdü ve bu sene art arda yayınladığı dört kitapla eser sayısını 55'e yükseltti.

Samsun'da gazetecilik hayatında olduğu gibi kültür-sanat faaliyetlerinde de öne çıkan eski gümrük müdürü, serbest muhasebeci, gümrük müşaviri ve gazeteci-yazar, aynı zamanda da halk şairi olan Ali Kayıkçı 55'inci eserine imza attı. 1972 yılında İstanbul'da iken yayınladığı “Adım Adım” adlı eseriyle yola çıkan Kayıkçı; ardından araştırma, şiir, hikâye, roman ve makalelerden oluşan 55 eserle önemli bir çıkış yaptı.

Korona virüsün toplumu tehdit ettiği süre içerisinde, çalışmalarını daha bir yoğunlaştıran ve âdeta gece ile gündüzü birbirine katan Gazeteci-Yazar ve Halk Şâiri Ali Kayıkçı başta Türkiye Gazetesi olmak üzere diğer “ulusal ve yerel” bazı gazete ve dergilerde çıkan yazılarını da harmanlamak suretiyle kültür-sanata onlarca eser kazandırdı. Bu sene “Halime Kız Yazdı, Ben De" moda konulu 73 köşe yazısı-şiirin ardından “Sen Destanı Yazdın Ben De” yurtiçi ve yurtdışı terörüne karşı kahramanlık destanları konulu 141 köşe yazısı-şiir kitaplarını neşreden Kayıkçı; 29 Ekim 2020 baskı tarihli iki yeni kitabıyla da rekor kırdı ve “55 Yılda 55 Eser” yayınlamış oldu.

Gazeteci-Yazar ve Halk Şairi Ali Kayıkçı'nın; hâlen üç tanesinin yazım işlemleri devam eden 3 seri hâlindeki kitaplarından 12 tanesi daha, baskıya hazır olarak beklemektedir.