Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi yenileniyor

Samsun Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisinde başlatılan yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, çalışmaların son durumu hakkında Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Emine Sehmen'den bilgi aldı.

Sağlık Bakanlığı Samsun Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisinde yürütülen çalışmanın bu acil servisin il merkezinde bulunan tek kamu hastanesi acil servisi olması nedeniyle büyük önem taşıdığını belirten Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, burada daha nitelikli sağlık hizmeti sunulması için öncelikle acil servise 10 hekim ataması yaparak sağlık personeli desteği sağladıklarını; şimdi de fiziki alan düzenlemeleri yaparak bu anlamda da modern bir acil servis yapısı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

3 ay içinde tamamlanması planlanan çalışmalardan sonra yeni acil servisin 1700 m2 alanda hizmet vereceğini ifaden eden Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, düzenlemeyle 300 m2 alanda hizmet veren sarı/kırmızı ve travma alanlarının 600 m2 büyüklüğe ulaşacağını; tüm tedavi ve bekleme alanlarının iki kata varan boyutta genişletileceğini; 11 olan yatak sayısının ise 26'ya çıkarılacağını; fiziki alandaki bu genişlemeyle de acil serviste zaman zaman yaşanan ve günde bin 500 hasta başvurusuna ulaşan yoğunluğun önüne geçmeyi düşündüklerini vurguladı.

Çalışmada hasta ve çalışan güvenliği ve memnuniyetini ön planda tutarak, hizmet alanlarını net sınırlarla ayırdıklarını belirten Oruç, “Yeni düzenleme sonrası trafik kazası geçirmiş travmalı bir hastayla; daha hafif şikâyetlerle gelen acil hastaların ortak alanları kullanmadan, ayrı koridorlarda ve alanlarda hizmet alacak. Bu ayrı alan kullanımı sayesinde yine olası yoğunluklar önlenerek sadece hasta ve hasta yakınlarının değil, sağlık çalışanlarının da memnuniyeti sağlanacak” dedi.