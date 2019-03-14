Gazi İl Halk Kütüphanesi Ekim ayında hizmet vermeye başlayacak

İlkadım ilçesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bulunan Gazi İl Halk Kütüphanesi çağın gerekliliğini karşılayamadığı için yenilenme kararı alınmıştı. Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca inşaatına devam edilen Gazi İl Halk Kütüphanesinin yüklenici firma tarafından Mayıs ayında teslim edileceği bildirildi.

Ekim ayında faaliyete geçecek

Kütüphanenin teslim edilmesinin sonrasında ise mefruşat alım sürecine başlanılacağı ve ihale süreçlerinin dikkate alındığında da kütüphanenin en geç Ekim ayında faaliyete geçmesinin hedeflendiği belirtildi.

7 gün 24 saat hizmet verecek

Kullanıcı odaklı yapılandırılan kütüphanenin en üst katında terasla birlikte yaklaşık 400 metrekare büyüklüğünde kafeterya bulunacak. 4 katlı olmak üzere toplamda 4 bin 577 metrekare bina alanına sahip olacak kütüphane de ayrıca, çocuk bölümü, 90 kişilik konferans salonu, Atatürk ve Samsun kitaplığı bölümü, süreli yayın bölümü, 2 kattan oluşacak 100 bin kitap ve 400'e yakın bireysel ders çalışma alanı olacak. Gazi İl Halk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü bünyesinde 7 gün 24 saat hizmet verecek.