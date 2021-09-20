Gaziantepli öğrenciler 'Kuş Cenneti'ne hayran kaldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda kamp yapan Gaziantepli lise ve üniversite öğrencileri Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi.

Sportif ve kültürel faaliyet etkinlikleri kapsamında Samsun'a gelen Gaziantepli 60 öğrenci, burada 4 günlük bir kamp yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda 4 gün kalan öğrenciler, şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezerek bilgi aldı. Hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kampın son gününde ise öğrenciler UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 359 kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi. Bol bol fotoğraf çeken öğrenciler, deltaya hayran kaldı.

Gaziantep Proje Koordinatörü ve Kamp Lideri Murat Yılmaz öğrencilerin yaptıkları kamptan ve Samsun gezisinden büyük keyif aldıklarını söyledi. Yılmaz, "Samsun, birbirinden güzel sahilleri ve tarihi ile Karadeniz'in en güzel şehirlerinden biri. Böyle bir kamp yapılması bizleri oldukça memnun etti. Farklı kültürleri tanımak hem öğrencilerimiz için hem de benim için tecrübe oldu. Kampın son gününde Kuş Cenneti'ni ziyaret ettik. Gerçekten büyüleyici bir alan" dedi.