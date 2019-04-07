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Gaziler 45 yıl sonra Kıbrıs yolunda

Samsunlu gaziler 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45.

Samsunlu gaziler 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılında Kıbrıs'a gitti.


Türkiye Muharip Gaziler Derneği tarafından gerçekleştirilen gezide 15 gazi ve eşi Kıbrıs'taki şehitlikleri ziyaret edecek. Program hakkında bilgi veren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, "Kayseri Hava indirme Tugayı 3. Paraşüt Taburu'nu temsilen Samsun'da yaşayan 3. Paraşüt Taburu'nda görev yapmış ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev almış 15 gazi ve eşleri ile beraber gidiyoruz. Şu anda Girne'de yaşayan ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda Bölük Komutanlığı yapmış emekli Albay Orhan Ceylan'ın daveti üzerine, Yavru Vatan için canlarını vermiş aziz şehitlerimizin kabirlerini ve savaş anılarını yad etmek üzere Kıbrıs'a gidiyoruz. 45 yıl önce barış getirmek için gittiğimiz topraklara tekrar şimdi gitmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

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