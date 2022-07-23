Gebelik şansını arttırmak için 'aşılama'

Dr. Şükran Esra Kaykı, “Aşılama tedavisi yardımcı üreme tedavileri arasında birinci basamakta sıklıkla kullandığımız tedavilerden biridir. Tüp bebek tedavisi öncesinde hastaya aşılama tedavileri bir ya da 2 kez uygulayarak gebelik şansını arttırıyoruz” dedi.

Aşılama tedavisinin doğal gebelik sürecine yakın bir tedavi olduğunu belirten Medicana Int. Samsun Hastanesi Dr. Şükran Esra Kaykı, “Aşılama yöntemiyle hastanın yumurtalarını hafif uyararak bir ya da iki tane yumurtayı büyütmeyi hedefleyerek, kalitesi hareketi iyi olan sperm hücrelerini seçerek ince bir pipetle rahim içine veriyoruz ve yumurtanın doğal bir ortamda döllenmesini bekliyoruz. En az 1-1,5 yıl düzenli ilişkiye rağmen gebe kalamamış çiftler, yumurtlamasında sıkıntı olmayan, tüpleri açıksa, erkeğin sperm parametreleri normalse hafif erkek ve kadın kısırlığında aşılama tedavisini rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Yapılan işlem hastaya acı vermez. Hasta 20 dk. dinleniyor. Yumurtanın spermini bulabilmesi için kısa bir istirahat şart. Aşılama işleminden 12-14 gün sonra gebelik testi yaptırmasını rica ediyoruz” diye konuştu.

Tüp bebek

Opr. Dr. Kaykı, “Yumurta sayısı ve sperm kalitesi iyi olan hasta grubunda yüzde 10-15 oranında başarı elde ediyoruz. Tekrarlayan aşılamalardaysa bu oran en az iki aşılama en fazla 4 aşılama sonrası başarı oranı yüzde 40'lara kadar çıktığı gözlenmektedir. Hastanın aşılama ile vakit kaybetmesini istemiyorsak direkt tüp bebek öneriyoruz. Aşılama tedavisinin başarı oranını arttırabilmek için kadına ait tüplerden en az birinin açık olması ve gebeliğin tutunma ihtimalini düşürecek bir endometrial patoloji (endometriozis) olmamalıdır. Tabii ki bunların dışında erkeğin sperm analizi sonuçları normal veya normale yakın olması gerekmektedir” şeklinde konuştu.